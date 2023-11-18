17 ноября в Лондоне состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года междц сборными Англии и Мальты.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. Уже на 8-й минуте защитник сборной Мальты Пепе отметился автоголом, а на 75-й минуте отличился Кейн.

В таблице группы С сборная Англии идет первой с 19 очками. За ней Италия и Украина, имея по 13 пунктов, далее – Северная Македония (7) и Мальта (0:0).

Отбор на Евро-2024. Группа С

Англия – Мальта – 2:0

Голы: Пепе, 8 автогол, Кейн, 75.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Гехи, Томори (Сака, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон (Райс, 61), Галлахер (Уокер, 46), Фоден, Кейн, Рэшфорд (Палмер, 61).