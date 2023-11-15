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Евро
Англия
17.11.2023 21:45 - : -
Мальта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:36
83
0

Англия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября в 21:45 матч квалификации Евро-2024

15 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:36
83
0
Англия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 ноября, в 21:45 начнется матч отборочного турнира Евро-2024 в группе С, в котором встречаются сборные Англии и Мальты.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на Стадионе «Уэмбли».

В турнирной таблице группы С сборная Англии занимает 1-е место, имея 16 очков после 6 матчей. Она уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2024. Команда Мальты на 5-й позиции с 0 пунктов после 7 игр.

Видеотрансляцию матча Англия – Мальта проводит MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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