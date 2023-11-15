Чемпионат Европы15 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:36
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Англия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября в 21:45 матч квалификации Евро-2024
15 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:36
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В пятницу, 17 ноября, в 21:45 начнется матч отборочного турнира Евро-2024 в группе С, в котором встречаются сборные Англии и Мальты.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Лондоне на Стадионе «Уэмбли».
В турнирной таблице группы С сборная Англии занимает 1-е место, имея 16 очков после 6 матчей. Она уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2024. Команда Мальты на 5-й позиции с 0 пунктов после 7 игр.
Видеотрансляцию матча Англия – Мальта проводит MEGOGO.
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