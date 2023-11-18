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ATP
18 ноября 2023, 00:35 |
361
0

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Красной группы на ATP Finals 2023

Квартет возглавил испанский теннисист Карлос Алькарас

18 ноября 2023, 00:35 |
361
0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Красной группы на ATP Finals 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

17 ноября завершились матчи последнего 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Даниила Медведева, а Александр Зверев выиграл у Андрея Рублева.

Полуфиналисты из этого квартета определились еще после поединка Алькараса и Медведева. Испанец в двух сетах закрыл «нейтрального теннисиста», который на тот момент уже гарантировал себе участие в плей-офф, и вышел в полуфинал.

Поединок Зверева и Рублева имел чисто формальный характер. Зверев мог бы иметь шансы на плей-офф только в том случае, если бы Даниил выиграл у Карлоса.

В итоге у трех теннисистов (Алькараса, Медведева и Зверева) по 2 победы и по худшему показателю выигранных сетов немец стал 3-м. Возглавил квартет Карлос.

В полуфинал Карлитос встретится с Новаком Джоковичем, который занял 2-е место в Зеленой группе, а Медведев проведет поединок против Янника Синнера. Итальянец стал первым в Зеленой группе.

Турнирная таблица Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023

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Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Андрей Рублев Александр Зверев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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