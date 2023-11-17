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Евро
Молдова
17.11.2023 19:00 – FT 1 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
277
0

Молдова – Албания – 1:1. Гол Бабогло, триумф албанцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
277
0
Молдова – Албания – 1:1. Гол Бабогло, триумф албанцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.

У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Молдова – Албания – 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Молдова).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Сокол Чикаллеши (Албания).
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Карпаты Львов сборная Албании по футболу сборная Молдовы по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Владислав Бабогло
Источник Sport.ua
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