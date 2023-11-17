Чемпионат Европы17 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
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Молдова – Албания – 1:1. Гол Бабогло, триумф албанцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
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16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.
У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Молдова – Албания – 1:1
Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Молдова).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Сокол Чикаллеши (Албания).
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