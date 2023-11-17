Молдова – Албания – 1:1. Гол Бабогло, триумф албанцев. Видео голов и обзор

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.

У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Молдова – Албания – 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25