Албания вышла на Евро-2024, Бабогло из Карпат сравнял счет для Молдовы
В другом матче игрового дня Финляндия разгромила Северную Ирландию
16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.
Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.
У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».
Вторую путевку от группы E разыграют Чехия и Польща, причем у чехов есть игра в запасе, и их шансы намного выше.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Молдова – Албания – 1:1
Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25
Турнирные таблицы
Финляндия – Северная Ирландия – 4:0
Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88
Турнирная таблица
События матча
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