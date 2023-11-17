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Евро
Молдова
17.11.2023 19:00 – FT 1 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 21:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:04
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Албания вышла на Евро-2024, Бабогло из Карпат сравнял счет для Молдовы

В другом матче игрового дня Финляндия разгромила Северную Ирландию

17 ноября 2023, 21:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:04
1245
0
Албания вышла на Евро-2024, Бабогло из Карпат сравнял счет для Молдовы
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.

Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.

У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».

Вторую путевку от группы E разыграют Чехия и Польща, причем у чехов есть игра в запасе, и их шансы намного выше.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Молдова – Албания – 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25

Турнирные таблицы

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88

Турнирная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Baboglo (Молдова).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Сокол Чикаллеши (Албания).
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Источник Sport.ua
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