Албания вышла на Евро-2024, Бабогло из Карпат сравнял счет для Молдовы

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.

Албания вышла на Евро-2024, сыграв вничью с командой Молдовы (1:1), чего оказалось достаточно, чтобы забронировать билеты в Германию.

У команды Молдовы в конце матча счет сравнял Владислав Бабогло, защитник львовских «Карпат».

Вторую путевку от группы E разыграют Чехия и Польща, причем у чехов есть игра в запасе, и их шансы намного выше.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Молдова – Албания – 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикалеши, 25

Турнирные таблицы

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88

Турнирная таблица