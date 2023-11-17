Финляндия – Северная Ирландия – 4:0. Видео голов и обзор матча

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88