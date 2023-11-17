Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финляндия – Северная Ирландия – 4:0. Видео голов и обзор матча
Евро
Финляндия
17.11.2023 19:00 – FT 4 : 0
Северная Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 22:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
91
0

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 22:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
91
0
Финляндия – Северная Ирландия – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Лод (Финляндия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Хоканс (Финляндия).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
По теме:
Группа Е. Польши на Евро-2024 точно не будет
ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте
сборная Финляндии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Йоэль Похьянпало Теему Пукки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Теннис | 17 ноября 2023, 01:35 0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023

Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами

Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Футбол | 17 ноября 2023, 20:25 21
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?

«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы

Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Футбол | 17.11.2023, 18:13
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
Футбол | 17.11.2023, 21:55
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17.11.2023, 16:00
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 4
Футбол
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
17.11.2023, 06:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем