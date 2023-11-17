17.11.2023 19:00 – FT 4 : 0
Чемпионат Европы17 ноября 2023, 22:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
91
0
Финляндия – Северная Ирландия – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 22:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:52
91
0
16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Финляндия разгромила Северную Ирландию (4:0) в матче, который турнирной роли не играл.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Финляндия – Северная Ирландия – 4:0
Голы: Похьянпало, 42, Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Лод (Финляндия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Хоканс (Финляндия).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 ноября 2023, 01:35 0
Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами
Футбол | 17 ноября 2023, 20:25 21
«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы
Футбол | 17.11.2023, 18:13
Футбол | 17.11.2023, 21:55
Футбол | 17.11.2023, 16:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.11.2023, 04:23 4
16.11.2023, 13:20 3
16.11.2023, 21:07 14
16.11.2023, 12:35 5
15.11.2023, 17:48 1
16.11.2023, 18:55 29
17.11.2023, 06:01 1