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  4. Анатолий ТРУБИН: «Матч с Лехией – это очень хорошо для нас»
Португалия
17 ноября 2023, 21:51 |
280
1

Анатолий ТРУБИН: «Матч с Лехией – это очень хорошо для нас»

Вратарь сборной Украины рассказал о подготовке к игре с Италией

17 ноября 2023, 21:51 |
280
1
Анатолий ТРУБИН: «Матч с Лехией – это очень хорошо для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о подготовке к решающей игре отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии:

«Очень холодно, дождь, поэтому поле немного мешало. Но хорошо, что все обошлось без травм. Все хорошо подготовились, все получили нагрузки, поэтому теперь максимальный фокус на матч против Италии.

Прежде всего, это была физическая нагрузка, но больше – притереться друг к другу после, может, и не такой большой, но паузы. Поэтому эта игра – очень хорошо для нас, потому что мы можем восстановить связи между игроками, эту энергию. Поэтому очень круто, что есть такой спарринг перед игрой с Италией.

Ощущения перед Италией такие, что играешь против топ-сборной, поэтому есть такое давление. Но это естественно в футболе в таких больших играх, поэтому это наоборот – очень круто. Шаг за шагом готовимся к этой игре. Я лично очень жду эту игру и результат после нее».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Анатолий Трубин товарищеские матчи сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия
Источник ВЗбирна
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Выталкиватель парашутистов
Интересно, буде-ли этот футболист жаловаться на утомление после этой игры и на то, что не хватило времени на восстановление организма, когда продуют Италии?
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