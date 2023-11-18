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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:48
228
0

ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске

Сине-желтые наигрывают тактическую схему на матч с Италией 20 ноября

18 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:48
228
0
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
УАФ

Первый снег, выпавший в польском Гданьске 17 ноября, принес игрокам сборной Украины положительные эмоции.

Снежные хлопья, обильно ложившиеся на газон стадиона «На Траугутта», словно напоминали, что совсем скоро придет рождественское и предновогоднее время. В такие моменты, видимо, каждый человек поневоле вспоминает незабываемые детские эмоции предчувствия зимнего праздника.

С другой стороны, хорошо, что температура, хоть и минимальная, однако все еще плюсовая, а значит, снег моментально таял. В конце концов, холод никуда не делся, поэтому только интенсивное движение помогало игрокам не замерзнуть. А тренерский штаб приложил усилия, чтобы работа была насыщена динамикой.

После пробежки тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил ребятам поиграть в крестики-нолики на газоне: команды соревновались между собой на быстроту мышления, чтобы сложить победную диагональ из тренировочных манишек. «На реакцию» работали рядом и вратари под руководством Рустама Худжамова.

После этого игроки выполняли конкретные задания в формате серий. Как и в предыдущие дни, большая часть тренировки была посвящена нагреву тактической схемы игры на матч с итальянцами.

До решающего противостояния остается всего три дня. 18 ноября утром сине-желтые будут иметь фитнес-занятия в отеле: тренировка на мокром вязком поле была достаточной физической нагрузкой для игроков. После обеда украинцы выедут на местную аэродром, откуда возьмут курс на Леверкузен.

ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске

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Источник Украинская ассоциация футбола
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