Первый снег, выпавший в польском Гданьске 17 ноября, принес игрокам сборной Украины положительные эмоции.

Снежные хлопья, обильно ложившиеся на газон стадиона «На Траугутта», словно напоминали, что совсем скоро придет рождественское и предновогоднее время. В такие моменты, видимо, каждый человек поневоле вспоминает незабываемые детские эмоции предчувствия зимнего праздника.

С другой стороны, хорошо, что температура, хоть и минимальная, однако все еще плюсовая, а значит, снег моментально таял. В конце концов, холод никуда не делся, поэтому только интенсивное движение помогало игрокам не замерзнуть. А тренерский штаб приложил усилия, чтобы работа была насыщена динамикой.

После пробежки тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил ребятам поиграть в крестики-нолики на газоне: команды соревновались между собой на быстроту мышления, чтобы сложить победную диагональ из тренировочных манишек. «На реакцию» работали рядом и вратари под руководством Рустама Худжамова.

После этого игроки выполняли конкретные задания в формате серий. Как и в предыдущие дни, большая часть тренировки была посвящена нагреву тактической схемы игры на матч с итальянцами.

До решающего противостояния остается всего три дня. 18 ноября утром сине-желтые будут иметь фитнес-занятия в отеле: тренировка на мокром вязком поле была достаточной физической нагрузкой для игроков. После обеда украинцы выедут на местную аэродром, откуда возьмут курс на Леверкузен.

ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске