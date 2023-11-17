ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге

16 ноября в польском Гданьске состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданьске, построенной к Евро-2012.

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Только сегодня УАФ опубликовала видео голов сборной Украины.