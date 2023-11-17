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  4. ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 12:51 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:54
3155
6

ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге

Матч проходил за закрытыми дверями

17 ноября 2023, 12:51 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:54
3155
6
ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге
УАФ

16 ноября в польском Гданьске состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданьске, построенной к Евро-2012.

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Только сегодня УАФ опубликовала видео голов сборной Украины.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Александр Пихаленок Егор Назарина Евро-2024 видео голов и обзор Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Иван Качура
Телеграм може йти на три веселих букви.
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+6
Віктор Коробка
- Пиріжки! Пиріжки! Гарячі пиріжки!
- Дайте два, будь ласка.
- Короче, йдете по цій вулиці метрів 200, потім направо, там буде столова - там пиріжки. Тільки ще зарегирися треба.
- А не пішов би ти ...
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+5
potemkin78
за телеграм вам особое спасибо
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+5
Vladdal
Знову Телеграм.... Вы не знаєте, що не у всіх він є?Йде війна, а воно з-за парєбріка. Де гарантія, що Телега не під контролем ФСБ?Воно ж футбол... Ага, футбол і нічого більше.
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+3
Burevestnik
"сезоня" - це  сайт спорт.юа  чи сайт УАФ ?   
Ответить
+1
turist86
"Тільки сезоня УАФ опублікувала".
Грамотії
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+1
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