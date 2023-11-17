Минспорта закрыло доступ к списку игроков, не вернувшихся из-за границы

Министерство молодежи и спорта Украины закрыло доступ к списку из 304 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Ранее в список попали и игроки национальной сборной Украины по футболу: Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный. Но большой резонанс во второй раз возник за несколько дней до решающего матча отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии, который состоится 20 ноября.

Отметим, что в последний раз список обновлялся в октябре. Последними из известных футболистов в этом списке стали Артем Довбик и Анатолий Трубин, которых занесли туда еще в сентябре.