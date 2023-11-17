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Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2023, 12:18 |
343
3

Минспорта закрыло доступ к списку игроков, не вернувшихся из-за границы

Перед матчем с Италией кто-то искусственно начал подогревать эту тему

17 ноября 2023, 12:18 |
343
3
Минспорта закрыло доступ к списку игроков, не вернувшихся из-за границы
УАФ

Министерство молодежи и спорта Украины закрыло доступ к списку из 304 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Ранее в список попали и игроки национальной сборной Украины по футболу: Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный. Но большой резонанс во второй раз возник за несколько дней до решающего матча отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии, который состоится 20 ноября.

Отметим, что в последний раз список обновлялся в октябре. Последними из известных футболистов в этом списке стали Артем Довбик и Анатолий Трубин, которых занесли туда еще в сентябре.

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сборная Украины по футболу Министерство молодежи и спорта Артем Довбик Михаил Мудрик Анатолий Трубин Илья Забарный российско-украинская война
Источник Минспорта Украины
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fifa2020
Потрібно відкрити список всіх дітей депутатів ВР і міських рад всіх скликань, які пригодні до служби в ЗСУ! Якщо синок на Канарах - пішов вон з політики на завжди...
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potemkin78
отправить их всех из министерства по пути фарион
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