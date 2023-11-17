Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция отца Луиса Диаса на дубль сына в матче с Бразилией
Чемпионат мира
17 ноября 2023, 11:52 |
909
0

ВИДЕО. Реакция отца Луиса Диаса на дубль сына в матче с Бразилией

Спасенный из плена Луис Мануэль Диас плакал от радости

17 ноября 2023, 11:52 |
909
0
ВИДЕО. Реакция отца Луиса Диаса на дубль сына в матче с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Вингер сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луис Диас отличился дублем в матче со сборной Бразилии (2:1).

Недавно похищенный отец Луиса Диаса при это находился на трибунах и неистово болел за своего сына и сборную.

Отметим, родители вингера Диас были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

Видео празднования

По теме:
«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
За что? Месси – лучший игрок матча Аргентина – Уругвай по версии SofaScore
ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022
сборная Бразилии по футболу сборная Колумбии по футболу ЧМ-2026 по футболу Луис Диас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Теннис | 16 ноября 2023, 17:45 1
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP

Янник Синнер досрочно пробился в плей-офф, но пока неясно, с какого места

В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
Футбол | 16 ноября 2023, 16:00 13
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024

Специалисты ожидают увидеть сборную Украины в 3-й или 4-й корзине

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Футбол | 16.11.2023, 13:15
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Футбол | 17.11.2023, 12:38
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»
Футбол | 17.11.2023, 08:27
Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»
Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 4
Футбол
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список нарушителей
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список нарушителей
15.11.2023, 20:25 97
Футбол
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
15.11.2023, 13:08 97
Война
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
15.11.2023, 15:42 7
Футбол
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
16.11.2023, 02:09 1
Теннис
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем