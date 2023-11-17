ВИДЕО. Реакция отца Луиса Диаса на дубль сына в матче с Бразилией

Вингер сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луис Диас отличился дублем в матче со сборной Бразилии (2:1).

Недавно похищенный отец Луиса Диаса при это находился на трибунах и неистово болел за своего сына и сборную.

Отметим, родители вингера Диас были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

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