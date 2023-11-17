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Чемпионат Украины
Кудровка
17.11.2023 12:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:01
26
0

Кудровка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединка 18-го тура Второй лиги

17 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:01
26
0
Кудровка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября проходят поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 18-й тур, 17 ноября

  • 12:00. Кудровка – Нива Винница

Турнирная таблица

12:00. Кудровка – Нива Винница

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чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Кудровка Нива Винница Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
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