17.11.2023 12:00 - : -
Украина. Вторая лига17 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:01
26
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Кудровка – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединка 18-го тура Второй лиги
17 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:01
26
0
17 ноября проходят поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 18-й тур, 17 ноября
- 12:00. Кудровка – Нива Винница
Турнирная таблица
12:00. Кудровка – Нива Винница
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