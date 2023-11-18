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Чемпионат Украины
Кудровка
17.11.2023 12:00 – FT 1 : 1
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
18 ноября 2023, 08:47 | Обновлено 18 ноября 2023, 08:54
404
0

ВИДЕО. 12-й гол президента клуба. Кудровка и винницкая Нива разошлись миром

Артур Загорулько отличился в матче Второй лиги, который прошел в Чернигове

18 ноября 2023, 08:47 | Обновлено 18 ноября 2023, 08:54
404
0
ВИДЕО. 12-й гол президента клуба. Кудровка и винницкая Нива разошлись миром
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

17 ноября прошел один поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Кудровка и Нива Винница сыграли вничью (1:1) в матче, который состоялся на стадионе Юность в Чернигове.

Счет во втором тайме открыл играющий президент «Нивы» Артур Загорулько ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Это уже его 12-й гол в сезоне за винницкую команду, больше во Второй лиге забил только Денис Ндукве из «Звягеля» (14 мячей).

Хозяева поля быстро отыгрались, когда после удара Дениса Скепского мяч залетел в ворота от ноги голкипера Яна Вечного – ничья 1:1.

Вторая лига. 18-й тур, 17 ноября

12:00. Кудровка – Нива Винница – 1:1

Голы: Денис Скепский, 60 – Артур Загорулько, 56.

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Скепский (Кудровка).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
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Источник Sport.ua
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