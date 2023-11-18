ВИДЕО. 12-й гол президента клуба. Кудровка и винницкая Нива разошлись миром

17 ноября прошел один поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Кудровка и Нива Винница сыграли вничью (1:1) в матче, который состоялся на стадионе Юность в Чернигове.

Счет во втором тайме открыл играющий президент «Нивы» Артур Загорулько ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Это уже его 12-й гол в сезоне за винницкую команду, больше во Второй лиге забил только Денис Ндукве из «Звягеля» (14 мячей).

Хозяева поля быстро отыгрались, когда после удара Дениса Скепского мяч залетел в ворота от ноги голкипера Яна Вечного – ничья 1:1.

Вторая лига. 18-й тур, 17 ноября

12:00. Кудровка – Нива Винница – 1:1

Голы: Денис Скепский, 60 – Артур Загорулько, 56.

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