ВИДЕО. 12-й гол президента клуба. Кудровка и винницкая Нива разошлись миром
Артур Загорулько отличился в матче Второй лиги, который прошел в Чернигове
17 ноября прошел один поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Кудровка и Нива Винница сыграли вничью (1:1) в матче, который состоялся на стадионе Юность в Чернигове.
Счет во втором тайме открыл играющий президент «Нивы» Артур Загорулько ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.
Это уже его 12-й гол в сезоне за винницкую команду, больше во Второй лиге забил только Денис Ндукве из «Звягеля» (14 мячей).
Хозяева поля быстро отыгрались, когда после удара Дениса Скепского мяч залетел в ворота от ноги голкипера Яна Вечного – ничья 1:1.
Вторая лига. 18-й тур, 17 ноября
12:00. Кудровка – Нива Винница – 1:1
Голы: Денис Скепский, 60 – Артур Загорулько, 56.
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