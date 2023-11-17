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Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 11:19 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:30
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0

Сын Маркевича объяснил решение уехать в Испанию после вторжения рф

Остап Маркевич не считает это побегом из команды

17 ноября 2023, 11:19 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:30
170
0
Сын Маркевича объяснил решение уехать в Испанию после вторжения рф
ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Бывший тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на критику Николая Павлова, который в прошлом году обвинил тренерский штаб азовцев в трусливом поведении и бегстве команды из расположения команды в Турции.

- Наверное, вы слышали слова Павлова в контексте «Мариуполя» о капитане, который должен корабль покидать последним. Как вы это воспринимали?
- Мне, во-первых, странно было слышать эти комментарии. Потому что человек вообще не был там, не находился на месте, не мог и не может дать конструктивный анализ того, что там происходило. Бегство? Как можно назвать это бегством, если я собрал команду где-то 3 марта (где-то неделю мы уже были там) и объявил о своем решении. Как это можно назвать побегом? Это раз.

Второе. Знаете, если ребятам нужна была моя помощь в плане психологии или поддержки – это очень хорошо. Если они на меня обиделись – это для меня, как тренера, это как комплимент звучит. Если бы им было все равно, что я уехал оттуда – это для меня было бы гораздо хуже.

В это сложное время я решил, что должен быть где-то полезен. Потому что мой народ страдал в этот момент, я хотел быть чем-то полезным. Мне не было удовольствием сидеть в 5-звездочном отеле и просто смотреть в интернете, что происходит. Я считал, что это неправильно. Хотя я так же настаивал, это была моя инициатива, чтобы команда осталась в Турции. И благодаря Ольге Игнатенко, которую я привел в клуб для организации сборов, команда жила полтора месяца в том отеле бесплатно. То есть за них платила турецкая федерация. Сделал все для того, чтобы команда там осталась. И мы оставили там 9 человек из тренерского штаба, персонал, которые присматривали за ребятами. Вот и все.

Вообще не планировал комментировать это. Но если задали вопрос, конечно, что... Возможно, это даст какое-то понимание того, что происходило. Было тяжелое время, были эмоции. Думаю, каждый, кто вспомнит первые дни войны, отнесется с пониманием. Да, планировал ехать в Украину. Но позже так сложились обстоятельства, что поехал к своей семье в Испанию. И там так же занимались делами, которые помогали Украине и украинцам. Это его мнение. Пусть оно останется с ним.

- Рассказывали, что в момент, когда вы обо всем узнали, футболисты «Мариуполя» уже получили посадочные талоны на руки. Вы уже готовы были вылетать в Украину.
- Были в аэропорту, да. Мы уже сдали все вещи в багаж, были в транзитной зоне, ждали самолет. Появился работник аэропорта и сказал, что мы никуда не вылетаем. Для меня был шок, когда узнал, что бомбят Украину. Я не верил, что он [путин] это сделает, потому что это для него будет самоубийством. В принципе это и реализовалось сейчас. Невозможно было завоевать такую страну, как Украина. Невозможно, ни одной стране мира это не под силу.

Когда были в аэропорту, нам предлагали ехать автобусом в Украину. Я сказал, что это невозможно, потому что в нашей команде было очень много молодых ребят, 17-18 лет. Я был ответственным за них. И я сказал, что нет. Просто не понимал, что происходит в Украине, не знал, как дальше будут развиваться события. Тех ребят, которых мне доверили родители, решили, что останемся в Турции. Таким было решение, – рассказал Маркевич.

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Источник ФК Карпаты Львов
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