Остап МАРКЕВИЧ: «С отцом приняли решение, что я останусь в Европе»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал, где находятся футболисты и тренерский штаб команды.

«Почти в полном составе, в Турции, только за исключением нескольких тренеров и игроков. Никита Петерман будет на правах аренды играть за польскую команду из Первой лиги. Данило Гончарук уехал в Сан-Марино в аренду. Андрей Кухарук тоже отправился встретить свою семью в Польшу.

Что касается тренеров, то Илья Кононов улетел домой в Беларусь. Мы с моим помощником Сергеем Атласюком в начале марта отправились в Украину. Уже когда я прибыл в Польшу, у меня состоялся разговор с моим отцом и братом, которые сейчас находятся в Украине, мы приняли решение, что я останусь в Европе. Здесь есть наша родня, поэтому отец мне сказал, чтобы я оставался там старшим.

Это сложное решение, но во время войны я был вынужден подчиниться главе семьи, принимающей решение. Несколько дней я был на польской границе, где мог убедиться с каким вниманием и добротой поляки относятся к украинцам, также был поражен высоким уровнем организации всего процесса помощи от поляков. Было много видов разнообразной помощи украинцам, и польская сторона проявила себя лучше. Пользуясь случаем, выражаем благодарность польскому народу!

Позже мне позвонила по телефону моя жена из Испании и сказала, что есть очень много работы в самой Валенсии, немало гуманитарной помощи, нужны мужские руки для груза и других вещей. Поэтому я получил и сейчас здесь помогаю», - сказал Маркевич.