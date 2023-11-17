За что? Месси – лучший игрок матча Уругвай – Аргентина по версии SofaScore

В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Голами за уругвайцев отметились Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.

После завершения встречи статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Лучшим был признан лидер и капитан аргентинцев Лионель Месси. Он получил 8 баллов.

Интересно, что авторы забитых мячей Араухо и Нуньес получили ниже: 7.8 и 6.8 соотвественно.

Сам Месси не сумел никак помочь команде спасти поединок, но отличился ударом локтем и хватанием за горло соперника.

Оценки SofaScored за матч Уругвай – Аргентина – 0:2