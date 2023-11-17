Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Шотландия уже в статусе финалиста сыграла вничью с Грузией (2:2), сравняв счет на 90+3 мин.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Грузия – Шотландия – 2:2

Голы: Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+3