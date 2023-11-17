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Евро
Грузия
16.11.2023 19:00 – FT 2 : 2
Шотландия
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:47
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Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:47
390
0
Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шотландия уже в статусе финалиста сыграла вничью с Грузией (2:2), сравняв счет на 90+3 мин.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Грузия – Шотландия – 2:2

Голы: Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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Источник Sport.ua
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