Чемпионат Европы17 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:47
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Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:47
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16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шотландия уже в статусе финалиста сыграла вничью с Грузией (2:2), сравняв счет на 90+3 мин.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Грузия – Шотландия – 2:2
Голы: Кварацхелия, 15, 57 – Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+3
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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