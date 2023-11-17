Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Австрия под руководством Ральфа Рангника уже в статусе финалиста нанесла поражение Эстонии (2:0).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Эстония – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40.