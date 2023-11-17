Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор
Евро
Эстония
16.11.2023 19:00 – FT 0 : 2
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 05:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:53
65
0

Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 05:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:53
65
0
Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Австрия под руководством Ральфа Рангника уже в статусе финалиста нанесла поражение Эстонии (2:0).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Эстония – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
По теме:
Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор
Кипр – Испания – 1:3. Как забил Ламин Ямал. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор
сборная Эстонии по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Конрад Лаймер Ральф Рангник
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 03:57 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Футбол | 16 ноября 2023, 13:15 1
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина

16 ноября в 17:00 в польском Гданьске пройдет товарищеский матч

Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Футбол | 16.11.2023, 19:25
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту
Футбол | 16.11.2023, 22:50
Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту
Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту
Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор
Футбол | 17.11.2023, 03:37
Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор
Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
16.11.2023, 02:09 1
Теннис
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
15.11.2023, 15:42 7
Футбол
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
15.11.2023, 20:25 97
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
15.11.2023, 13:04
Теннис
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 10
Футбол
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
15.11.2023, 12:07
Снукер
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем