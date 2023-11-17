Чемпионат Европы17 ноября 2023, 05:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:53
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Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 05:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:53
65
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16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Австрия под руководством Ральфа Рангника уже в статусе финалиста нанесла поражение Эстонии (2:0).
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Эстония – Австрия – 0:2
Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
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