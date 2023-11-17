Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Азербайджан разгромил Швецию (3:0), но обе команды уже потеряли шансы на топ-2 группы.

В конце матча Максим Дадашов забил шведам гол с центра поля.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6.