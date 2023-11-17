16.11.2023 19:00 – FT 3 : 0
Чемпионат Европы17 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:20
776
1
Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:20
776
1
16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Азербайджан разгромил Швецию (3:0), но обе команды уже потеряли шансы на топ-2 группы.
В конце матча Максим Дадашов забил шведам гол с центра поля.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Азербайджан – Швеция – 3:0
Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
57’
Бахлул Мустафазаде (Азербайджан) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 ноября 2023, 19:25 8
Польский журналист – про закрытый товарищеский поединок сборной Украины в Гданьске
Футбол | 17 ноября 2023, 03:57 0
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок
Бокс | 16.11.2023, 23:06
Футбол | 17.11.2023, 05:17
Футбол | 16.11.2023, 06:25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Без Ібрагімовича команда вже не та
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.11.2023, 21:07 10
Снукер
15.11.2023, 15:42 7
16.11.2023, 16:00 13
15.11.2023, 20:16 5
15.11.2023, 07:25
15.11.2023, 09:51 9
16.11.2023, 18:55 26