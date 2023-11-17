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Евро
Азербайджан
16.11.2023 19:00 – FT 3 : 0
Швеция
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:20
776
1

Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:20
776
1
Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дадашов

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Азербайджан разгромил Швецию (3:0), но обе команды уже потеряли шансы на топ-2 группы.

В конце матча Максим Дадашов забил шведам гол с центра поля.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
57’
Бахлул Мустафазаде (Азербайджан) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
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Источник Sport.ua
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