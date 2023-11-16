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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:35
1183
0

ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля

Автором шедевра стал Эмин Махмудов

16 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:35
1183
0
ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмин Махмудов

Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 9-го раунда отбора на Евро-2024. Сборная Азербайджана сенсационно разгромила на своем поле команду Швеции со счетом 3:0.

Цифры на табло до разгромных довел на 89-й минуте Эмин Махмудов, шокировавший скандинавского голкипера Робина Ольсена ударом с центра поля.

Сборные Швеции и Азербайджана потеряли шансы на выход из группы, у обоих за семь матчей по семь набранных очков.

ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля

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Источник Sport.ua
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