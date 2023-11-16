Чемпионат Европы16 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:35
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ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля
Автором шедевра стал Эмин Махмудов
16 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:35
1183
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Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 9-го раунда отбора на Евро-2024. Сборная Азербайджана сенсационно разгромила на своем поле команду Швеции со счетом 3:0.
Цифры на табло до разгромных довел на 89-й минуте Эмин Махмудов, шокировавший скандинавского голкипера Робина Ольсена ударом с центра поля.
Сборные Швеции и Азербайджана потеряли шансы на выход из группы, у обоих за семь матчей по семь набранных очков.
ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля
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