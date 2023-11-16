Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 9-го раунда отбора на Евро-2024. Сборная Азербайджана сенсационно разгромила на своем поле команду Швеции со счетом 3:0.

Цифры на табло до разгромных довел на 89-й минуте Эмин Махмудов, шокировавший скандинавского голкипера Робина Ольсена ударом с центра поля.

Сборные Швеции и Азербайджана потеряли шансы на выход из группы, у обоих за семь матчей по семь набранных очков.

ВИДЕО. Азербайджан шокировал сборную Швеции голом с центра поля