Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Черногория дома обыграла Литву со счетом 2:0 и сохранила шансы на выход в финальный раунд

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Черногория – Литва – 2:0

Голы: Куч, 3, Йоветич, 48