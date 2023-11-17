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Евро
Черногория
16.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Литва
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17 ноября 2023, 03:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:54
153
0

Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 03:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:54
153
0
Черногория – Литва – 2:0. Йоветич сохранил шансы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Черногория дома обыграла Литву со счетом 2:0 и сохранила шансы на выход в финальный раунд

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Черногория – Литва – 2:0

Голы: Куч, 3, Йоветич, 48

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Источник Sport.ua
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