Группа G. Черногория сохраняет шансы на Евро-2024, обыграв Литву
Балканцы играют без права на осечку
16 ноября состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года междц сборными Черногории и Литвы.
Со счетом 2:0 в поединке победила команда Черногории, в составе которой голами отметились Куч и Йоветич.
В таблице группы G сборная Черногории занимает 3-е место с 11 очками. Лидирует Венгрия, у которой 15 пунктов и уже имеется путевка на Евро-2024. Второй идет команда Сербии (13 очков). Литва на 4-й позиции с 6 очками.
19 ноября в заключительных матчах отбора на чемпионат Европы Черногория нанесет визит Венгрии, а Сербия примет Болгария, которая замыкает группу, имея 3 очка.
Отбор на Евро-2024. Группа G
Черногория – Литва – 2:0
Голы: Куч, 3, Йоветич, 48.
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