16 ноября состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года междц сборными Черногории и Литвы.

Со счетом 2:0 в поединке победила команда Черногории, в составе которой голами отметились Куч и Йоветич.

В таблице группы G сборная Черногории занимает 3-е место с 11 очками. Лидирует Венгрия, у которой 15 пунктов и уже имеется путевка на Евро-2024. Второй идет команда Сербии (13 очков). Литва на 4-й позиции с 6 очками.

19 ноября в заключительных матчах отбора на чемпионат Европы Черногория нанесет визит Венгрии, а Сербия примет Болгария, которая замыкает группу, имея 3 очка.

Отбор на Евро-2024. Группа G

Черногория – Литва – 2:0

Голы: Куч, 3, Йоветич, 48.