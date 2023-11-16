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Евро
Черногория
16.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Литва
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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 23:33 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:52
265
0

Группа G. Черногория сохраняет шансы на Евро-2024, обыграв Литву

Балканцы играют без права на осечку

16 ноября 2023, 23:33 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:52
265
0
Группа G. Черногория сохраняет шансы на Евро-2024, обыграв Литву
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года междц сборными Черногории и Литвы.

Со счетом 2:0 в поединке победила команда Черногории, в составе которой голами отметились Куч и Йоветич.

В таблице группы G сборная Черногории занимает 3-е место с 11 очками. Лидирует Венгрия, у которой 15 пунктов и уже имеется путевка на Евро-2024. Второй идет команда Сербии (13 очков). Литва на 4-й позиции с 6 очками.

19 ноября в заключительных матчах отбора на чемпионат Европы Черногория нанесет визит Венгрии, а Сербия примет Болгария, которая замыкает группу, имея 3 очка.

Отбор на Евро-2024. Группа G

Черногория – Литва – 2:0

Голы: Куч, 3, Йоветич, 48.

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Источник Sport.ua
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