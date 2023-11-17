16.11.2023 21:45 – FT 4 : 1
Чемпионат Европы17 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:59
57
0
Люксембург – Босния – 4:1. Дубль Жерсона Родригеша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:59
57
0
16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Люксембург дома разгромил Боснию со счетом 4:1.
Дублем отличился Жерсон Родригеш, экс-футболист киевского Динамо.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1
Голы: Олесен, 6, Родригеш, 30 (пен), 90+5, Муякич, 55 (автогол) – Гойкович, 90+3
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ренато Гойкович (Босния и Герцеговина).
55’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нихад Муякич (Босния и Герцеговина).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Жерсон Родригес (Люксембург).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Олесен (Люксембург).
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