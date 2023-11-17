Молодежные турниры17 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Украина U-21 – Люксембург U-21
В Мурсии состоится матч 5 тура квалификации чемпионата Европы-2025
17 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:09
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В пятницу, 17 ноября, состоится матч пятого тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Украина сыграет против Люксембурга.
Поединок пройдет в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Люксембург U-21.
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