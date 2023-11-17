В пятницу, 17 ноября, состоится матч пятого тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Украина сыграет против Люксембурга.

Поединок пройдет в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Люксембург U-21.