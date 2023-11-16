Только третий в мире! Роналду забил 46-й гол в 2023 году

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором одного гола в матче отбора Евро-2024 против команды Лихтенштейна (2:0), отличившись в начале второго тайма.

Теперь на счету 38-летнего бомбардира из клуба «Аль-Наср» 46 голов в матчах 2023 года во всех турнирах.

Роналду занимает по данному показателю 3-е место. Лидером по голам в 2023 году является Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и сборной Норвегии (48 голов), 2-е место с 47 голами занимает англичанин Гарри Кейн. У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола, он – четвертый.