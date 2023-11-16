Колумбия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

17 ноября на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» (Барранкилья) пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда в этом календарном году не проигрывала. Но при этом и победа именно в рамках отборочного турнира была у нее только одна - в стартовом туре квалификации, когда подопечные Нестора Лоренсо оформили минимальные 1-0 на своем поле с аутсайдером, Венесуэлой. Сразу после этого последовали нули на поле Чили. В октябре же оба поединка приносили ничьи. Сначала, дважды ведя в счете, ограничились 2-2 с Уругваем, причем пропустив уравнивающий, последний гол аж на 91-й минуте, еще и с пенальти. Через несколько дней в Эквадоре был противоположный в плане зрелищности поединок, где не смогли забить ни хозяева, ни гости. Не забываем эпопею вокруг похищения отца Луиса Диаса, из-за которой не только форвард Ливерпуля сам не свой.



Бразилия

Сборная не лучшим образом, мягко говоря, начала нынешний цикл. Все уже, к сожалению, привыкли, что пентакампеоны сдуваются на чемпионатах мира, на ставшей для них каким-то проклятьем стадии четвертьфинала. Но уж на мундиали всегда удавалось пробиться без нервотрепки и проблем. В сентябре тоже у селесао все вышло: обыграли и Боливию дома, и Перу на выезде, правда, со вторыми единственный гол забил Маркиньос аж на 90-й минуте. Если это и был звоночек, то его не смогли или не захотел услышать Фернандо Диниз. Сложно сказать, что хуже, не выиграть дома у Венесуэлы (1-1) или уступить впервые за 22 года Уругваю, пусть и на выезде. В любом случае, это провалы. Которые усугубились травмой капитана и бомбардира, Неймара. Есть и другие потери, так что нынешняя заявка вынужденно богата на малоизвестные имена.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках чередовались победы Бразилии и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут новой осечки фаворита. Согласимся: селесао приедут с максимальной концентрацией и должны побеждать (коэффициент - 2,18).