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16 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:36
127
0

Мирча Луческу попал в топ-10 рейтинга лучших тренеров

Румынский специалист после ухода из «Динамо» находится с семьей

16 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:36
127
0
Мирча Луческу попал в топ-10 рейтинга лучших тренеров
iAM SPORT. Мирча Луческу

78-летний румын Мирча Луческу попал в список лучших европейских тренеров, которые на данный момент находятся без работы.

Подобный рейтинг составило турецкое издание Аksam, куда, помимо многоопытного экс-наставника «Шахтера» и «Динамо», также включило норвежца Уле Гуннара Сульшера, немцев Йоахима Лёва и Ханси Флика, итальянцев Антонио Конте и Хорхе Сампаоли, англичанина Фрэнка Лэмпарда, турка Фатиха Терима, португальца Андре Виллаш-Боаша и француза Лорана Блана.

Добавим, что несмотря на многочисленные слухи, отправляющие Луческу в различные клубы на родине и в Европе, его агент Аркадий Запорожану опроверг все домыслы.

«Никакого предложения Мирча не получал. Я имею в виду, реального предложения. Их не было. Скорее всего, речь идет лишь об обсуждении намерений. Мистер Луческу решил взять паузу, чтобы побыть со своей семьей. Вот почему он даже не говорит, что заставит его ответить «да» или «нет». Мирчу связывают со многими клубами, но я не буду сейчас вдаваться в подробности», — приводит слова представителя тренера румынский сайт iAM SPORT.

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Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче
Мирча Луческу Аркадий Запорожану Шахтер Донецк Динамо Киев Уле Гуннар Сульшер Йоахим Лёв Ханс-Дитер Флик Хорхе Сампаоли Антонио Конте Фрэнк Лэмпард Фатих Терим Андре Виллаш-Боаш Лоран Блан
Источник iAM SPORT
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