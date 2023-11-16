Артем ДОВБИК: «Атлетико, Интер? Все реально, все возможно»

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал удачное начало сезона в составе испанской «Жироны»:

– Недавно твиттер «Жироны» написал: «Адаптация не для Довбыка в Ла Лиге». Ты видел этот твит?

– Видел, все идет хорошо, адаптация действительно проходит очень быстро, но мне в этом помогают и партнеры по команде, и Виктор помогает.

– После 13 туров вы на первом месте – это фантастика! Ты рассчитывал, переходя в «Жирону», что дела так классно пойдут?

– Если быть честным, конечно, мы не рассчитывали, что так будет. Была задача поставлена – это еврокубки. Но мы видим, что команда показывает хороший и качественный футбол, все друг друга чувствуют очень хорошо, мы даем хороший результат, поэтому сейчас уже немножко другие задачи перед самими собой и перед клубом.

– Очень хорошие у тебя ассистенты: это и справа Виктор, и слева Савио. У вас есть хорошее взаимопонимание...

– На тренировках привыкаем друг к другу. С Виктором у нас, в принципе, всегда была такая немножко химия - я его понимаю, что от него ждать, он знает, как воспользоваться моими сильными качествами. Поэтому с Виктором у нас сразу все было хорошо, а с Савио мы с каждой игрой друг к другу присматривались, в результате - мы хорошо чувствуем друг друга на футбольном поле.

– Мысли об историческом чемпионстве возникают или еще слишком рано?

– Нет, еще только 13 туров прошло. У нас впереди тяжелые игры, думаю, в них будет такое испытание, сможем ли бороться за самые высокие места. У нас дальше очень тяжелый календарь. Это будет своеобразный тест для всей команды.

– Ты имеешь успехи в «Жироне» и вокруг этого появляются разные слухи: «Атлетико», «Интер», другие клубы...

– Как-то уже спокойно к этому отношусь. Если продолжать, то все реально, все возможно. Я не смотрю на эти слухи, потому что сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет как витрина и трамплин, дай бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю.