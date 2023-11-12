Twitter Жироны: «Время на адаптацию? Довбику это не нужно»

Официальный аккаунт испанской «Жироны» в сети Twitter выложил пост об Артеме Довбике. Клуб решил похвалить нападающего, подписав фотографию: «Время на адаптацию? Артему это не нужно».

И «Жирона» действительно не ошибается. В первых 14 матчах за испанский клуб во всех турнирах 26-летний украинец отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Артем является 2-м игроком Ла Лиги по количеству результативных действий в этом розыгрыше чемпионата – 11. Лучше него только Джуд Беллингем, на счету которого 10 голов + 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Артема Довбика заинтересован мадридский «Атлетико».