Twitter Жироны: «Время на адаптацию? Довбику это не нужно»
Испанский клуб в восторге от украинского нападающего
Официальный аккаунт испанской «Жироны» в сети Twitter выложил пост об Артеме Довбике. Клуб решил похвалить нападающего, подписав фотографию: «Время на адаптацию? Артему это не нужно».
И «Жирона» действительно не ошибается. В первых 14 матчах за испанский клуб во всех турнирах 26-летний украинец отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Артем является 2-м игроком Ла Лиги по количеству результативных действий в этом розыгрыше чемпионата – 11. Лучше него только Джуд Беллингем, на счету которого 10 голов + 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что в подписании Артема Довбика заинтересован мадридский «Атлетико».
̶P̶e̶r̶í̶o̶d̶e̶ ̶d̶'̶a̶d̶a̶p̶t̶a̶c̶i̶ó̶?̶ No per l'Artem. pic.twitter.com/XgioHRGCOu— Girona FC (@GironaFC) November 12, 2023
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