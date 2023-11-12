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  4. Twitter Жироны: «Время на адаптацию? Довбику это не нужно»
Испания
12 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 12 ноября 2023, 18:10
2464
4

Twitter Жироны: «Время на адаптацию? Довбику это не нужно»

Испанский клуб в восторге от украинского нападающего

12 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 12 ноября 2023, 18:10
2464
4
Twitter Жироны: «Время на адаптацию? Довбику это не нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Официальный аккаунт испанской «Жироны» в сети Twitter выложил пост об Артеме Довбике. Клуб решил похвалить нападающего, подписав фотографию: «Время на адаптацию? Артему это не нужно».

И «Жирона» действительно не ошибается. В первых 14 матчах за испанский клуб во всех турнирах 26-летний украинец отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Артем является 2-м игроком Ла Лиги по количеству результативных действий в этом розыгрыше чемпионата – 11. Лучше него только Джуд Беллингем, на счету которого 10 голов + 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Артема Довбика заинтересован мадридский «Атлетико».

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
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roman75zpr
Чтоб вам, так же ошибались в сторону уменьшения, когда будут зарплату считать
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+3
Burevestnik
альо, гараж !!!  у вас не все в порядку з арифметикою для 1-го класу !  
Ви пишете, шо у Довбика 7 голів і 6 асиста, разом з Беллінгемом  по 12 результативних дій. 
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+3
fifa2020
Великі математики писали статтю)) Відзначився 7 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами і стало по 12 з Беллінгемом результативних дій)))))) Математики, до матчу з райо де він забив тільки один гол в нього було 6 плюс 4...
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+3
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