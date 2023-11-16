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  4. ВИДЕО. Получил сладкий подарок. Как поздравили Цыганкова в сборной
Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2023, 11:05 |
980
0

ВИДЕО. Получил сладкий подарок. Как поздравили Цыганкова в сборной

Виктору Цыганкову вчера исполнилось 26 лет

16 ноября 2023, 11:05 |
980
0
ВИДЕО. Получил сладкий подарок. Как поздравили Цыганкова в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 ноября полузащитнику испанской «Жироны» и национальной сборной Украины по футболу Виктору Цыганкову исполнилось 26 лет.

В национальной сборной Украины, которая в польском Гданьске готовится к матчу отбора Евро-2024 с Италией, поздравили Цыганкова сладким подарком.

«Благодарю всех за поздравления», – написал Цыганков в своем инстаграме.

В этом сезоне Цыганков провел в составе испанской «Жироны» 12 матчей и забил два мяча, пропустив несколько поединков из-за травмы. Ранее Виктора с днем рождения поздравил УЕФА и его футбольный клуб «Жирона».

ВИДЕО. Получил сладкий подарок. Как поздравили Цыганкова в сборной

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Источник Sport.ua
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