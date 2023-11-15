УЕФА поздравил Цыганкова с днем рождения видеороликом гола в ворота Испании
Футболист находится в расположении сборной Украины
Европейский футбольный союз (УЕФА) поздравил в своих социальных сетях полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, готовящегося в расположении сборной к решающему поединку отбора Евро-2024, с днем рождения.
После короткого поздравления представители пресс-службы организации опубликовали видео гола Виктора в ворота сборной Испании в поединке отбора ЧМ-2022, прошедшем в Киеве на НСК «Олимпийский» в октябре 2020-го.
Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков провел в составе испанской «Жироны» 12 матчей и забил два мяча, пропустив несколько поединков из-за травмы.
🎁 Поздравляем с 26-летием Виктора Цыганкова! 🇺🇦— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 15, 2023
⏪ 2020
🆚🇪🇸#ЕВРО2024 pic.twitter.com/R2itOUpX7I
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