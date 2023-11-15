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Чемпионат мира
15 ноября 2023, 12:14 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:13
968
3

УЕФА поздравил Цыганкова с днем рождения видеороликом гола в ворота Испании

Футболист находится в расположении сборной Украины

15 ноября 2023, 12:14 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:13
968
3
УЕФА поздравил Цыганкова с днем рождения видеороликом гола в ворота Испании
УАФ. Виктор Цыганков

Европейский футбольный союз (УЕФА) поздравил в своих социальных сетях полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, готовящегося в расположении сборной к решающему поединку отбора Евро-2024, с днем рождения.

После короткого поздравления представители пресс-службы организации опубликовали видео гола Виктора в ворота сборной Испании в поединке отбора ЧМ-2022, прошедшем в Киеве на НСК «Олимпийский» в октябре 2020-го.

Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков провел в составе испанской «Жироны» 12 матчей и забил два мяча, пропустив несколько поединков из-за травмы.

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Источник Sport.ua
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Не зрозумів, в УЄФА штаб-квартира на росії?
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