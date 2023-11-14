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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 00:22
154
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске

Динамовцы, проведя в пути 22 часа, прибыли в лагерь сборной

14 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 00:22
154
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске
УАФ

Национальная сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске. В этот раз в нем приняли участие все вызванные на сбор игроки.

Сегодня, 14 ноября, после обеда киевские динамовцы, в общей сложности проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды до полного. Вместе с игроками прибыл и тренер по физподготовке Виталий Кулыба, поэтому сегодняшнюю разминку на стадионе «На Траугутта» обычно проводил именно он (вчера эту миссию взял на себя один из ассистентов Сергея Реброва, Альберто Босх).

После пробежки игроки разделились на две группы: ребята из украинских клубов, которые играли в воскресенье, продолжили наматывать круги вокруг поля, а легионеры вместе с Егором Назариной и Дмитрием Резником провели разминку с мячами, в частности на точность передач, после чего выполняли различные задачи тренерского штаба.

Немало внимания уже с первых дней сбора уделяется тактической работе. Футболисты делали упражнения на пасинг с завершающим ударом, отрабатывали действия во время прессинга, выполняли работу в отборе. Также команда работала в формате серий.

Тем временем другая группа, завершив пробежку, выполнила упражнения на стретчинг и восстановление мышц. После завершения восстановительной работы она вернулась в гостиницу.

После выравнивания функционального состояния игроков вся команда будет работать в формате единой тренировки уже завтра, 15 ноября. Это занятие будет вечерним и, как и два предыдущих, состоится на стадионе «На Траугутте».

ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах

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Источник Sport.ua
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