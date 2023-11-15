15 ноября 2023 года украинский футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков празднует 26-летие.

Пресс-служба команды в официальном Twitter-аккаунте поздравила своего игрока с его праздником на каталанском языке:

«𝙋𝙀𝙍 𝙈𝙊𝙇𝙏𝙎 𝘼𝙉𝙔𝙎 𝙑𝙄𝙆𝙏𝙊𝙍 ! », – подписана публикация.

В переводе:

«С днем рождения, Виктор!».

Также в посте с поздравлением пресс-служба попросила фанатов клуба поздравить украинского футболиста.

Вот самые яркие комментарии:

BillyElNen_GFC: «TsyganGoat!!!»

hiroshi_power: «Поздравляю!! Желаю еще долгих лет в футболке бело-красных!!»

gxldevalery: «Поздравляю легенда!!!!🐐🐐🐐🐐».

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе испанской «Жироны» 12 матчей и забил два мяча, пропустив несколько поединков из-за травмы. Ранее Виктора с днем рождения поздравил также и УЕФА.

ФОТО. Жирона поздравила Цыганкова с днем рождения на каталанском языке