ФОТО. Жирона поздравила Цыганкова с днем рождения на каталанском языке
15 ноября Виктору исполнилось 26 лет
15 ноября 2023 года украинский футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков празднует 26-летие.
Пресс-служба команды в официальном Twitter-аккаунте поздравила своего игрока с его праздником на каталанском языке:
«𝙋𝙀𝙍 𝙈𝙊𝙇𝙏𝙎 𝘼𝙉𝙔𝙎 𝙑𝙄𝙆𝙏𝙊𝙍 ! », – подписана публикация.
В переводе:
«С днем рождения, Виктор!».
Также в посте с поздравлением пресс-служба попросила фанатов клуба поздравить украинского футболиста.
Вот самые яркие комментарии:
BillyElNen_GFC: «TsyganGoat!!!»
hiroshi_power: «Поздравляю!! Желаю еще долгих лет в футболке бело-красных!!»
gxldevalery: «Поздравляю легенда!!!!🐐🐐🐐🐐».
В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе испанской «Жироны» 12 матчей и забил два мяча, пропустив несколько поединков из-за травмы. Ранее Виктора с днем рождения поздравил также и УЕФА.
ФОТО. Жирона поздравила Цыганкова с днем рождения на каталанском языке
🎉 𝙋𝙀𝙍 𝙈𝙊𝙇𝙏𝙎 𝘼𝙉𝙔𝙎 𝙑𝙄𝙆𝙏𝙊𝙍 ! 🥳— Girona FC (@GironaFC) November 15, 2023
✍️ El teu missatge de felicitació!👇 pic.twitter.com/m38yOM1RSO
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