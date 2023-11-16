Володько завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в Японии

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выйти в парный полуфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония).

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады проиграла первому сеяному японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Такасаки. 1/4 финала парного разряда

Катерина Володько / Кэрол Чжао – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6

Ранее Володько завершила борьбу и в одиночном разряде.