ITF16 ноября 2023, 08:36 |
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Володько завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в Японии
Катерина уступила первым сеяным в матче парного разряда
16 ноября 2023, 08:36 |
83
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37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выйти в парный полуфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония).
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады проиграла первому сеяному японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Такасаки. 1/4 финала парного разряда
Катерина Володько / Кэрол Чжао – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6
Ранее Володько завершила борьбу и в одиночном разряде.
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