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  4. Володько завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в Японии
ITF
16 ноября 2023, 08:36 |
83
0

Володько завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в Японии

Катерина уступила первым сеяным в матче парного разряда

16 ноября 2023, 08:36 |
83
0
Володько завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в Японии
ITF. Катерина Володько

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выйти в парный полуфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония).

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады проиграла первому сеяному японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Такасаки. 1/4 финала парного разряда
Катерина Володько / Кэрол Чжао – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6

Ранее Володько завершила борьбу и в одиночном разряде.

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Катерина Володько (Бондаренко) Кэрол Чжао Эри Ходзуми Макото Ниномия
Источник Sport.ua
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