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Англия
16 ноября 2023, 07:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 07:56
2262
0

Не Манчестер. Невилл назвал команду, которая выиграет АПЛ в этом сезоне

Специалист считает, что в этом году титул достанется лондонскому «Арсеналу»

16 ноября 2023, 07:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 07:56
2262
0
Не Манчестер. Невилл назвал команду, которая выиграет АПЛ в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал свой вердикт относительно сезона 2023/24, выбрав команду, которая, по его мнению, займет первое место в АПЛ.

«Думаю, что «Арсенал» может выиграть лигу в этом сезоне. Несмотря на то, что они начали медленно, футбол придет, тот футбол, который мы видели от них в прошлом сезоне.

Тот факт, что они начали немного медленнее, я никогда не считаю плохим, они немного позади лидеров. Меня беспокоит в «Арсенале» центральный нападающий, мне нравятся Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа, но для меня они – номер два и три, им нужен номер один.

Но я думаю, что когда придет футбол, а он может прийти после Рождества, в марте, что является подходящим временем, они могут стать противоположностью прошлого сезона – немного медленное начало и более сильное завершение», – сказал Гари Невилл.

«Арсенал» после 12 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник FourFourTwo
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