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  4. Кого заменит Виктор? Популярное британское СМИ сватает Цыганкова в Лондон
Англия
16 ноября 2023, 05:00 |
1141
0

Кого заменит Виктор? Популярное британское СМИ сватает Цыганкова в Лондон

GiveMeSport считает, что украинец способен заменить травмированного Мэддисона в «Тоттенхэме»

16 ноября 2023, 05:00 |
1141
0
Кого заменит Виктор? Популярное британское СМИ сватает Цыганкова в Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Известное британское СМИ GiveMeSport предоставило список из 5 игроков, на которых руководству лондонского «Тоттенхэма» стоит обратить внимание на позицию хавбека.

Дело в том, что 26-летний английский основной игрок «шпор» Джеймс Мэддисон получил травму голеностопа в матче 11‑го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:4) и выбыл как минимум до 2024 года.

В список от GiveMeSport попал и украинский футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков.

Вот что редакция британского сайта написала про Виктора:

«Еще один футболист, который выглядел впечатляюще в этом году, – Виктор Цыганков. Игрок сборной Украины до сих пор имеет большое значение для «Жироны» и уже забил четыре гола в 11 матчах за клуб [в текущем сезона на счету Виктора 12 матчей и 2 гола – Sport.ua]. За время своего пребывания в киевском «Динамо» он был машиной для забивания голов и показал те высоты, на которые он все еще способен.

Его первый сезон в Испании был не совсем на этом уровне, но в этом году он начал кампанию в хорошей форме и станет фантастическим дополнением к команде «шпор». Ему еще всего 25 лет [16 ноября исполнилось 26], так что еще есть много возможностей для развития, и, поскольку Мэддисон отсутствует из-за травмы, он легко впишется в состав «Тоттенхэма» и обеспечит достаточное прикрытие.

Играя в качестве постоянного игрока основной команды на протяжении всей своей карьеры, он, возможно, немного опасается брать на себя более вспомогательную роль в «шпорах», но, учитывая, насколько склонен к травмам Мэддисон на протяжении всей своей карьеры, он все равно получит много минут в основе, а также станет невероятной искрой на скамейке запасных. «Жирона» в этом сезоне в Ла Лиге показала просто невероятную игру, и в настоящее время ее уровень зарплат намного превышает свой уровень. Спустя несколько месяцев они занимают первое место в Ла Лиге, и Цыганков сыграл важную роль в этом успехе, поэтому, хотя убедить команду отпустить его может быть сложно, «шпорам» стоит подумать о том, чтобы попробовать».

Помимо Цыганкова, GiveMeSport предлагает «Тоттенхэму» рассмотреть еще 4 игрока: Браиса Мендеса, Педру Гонсалвеша, Набиля Фекира и Такефусу Кубо.

Топ-5 кандидатов на замену Мэддисону по версии GiveMeSport:

  1. Браис Мендес (Реал Сосьедад)
  2. Педру Гонсалвеш (Спортинг)
  3. Набиль Фекир (Бетис)
  4. Виктор Цыганков (Жирона)
  5. Такефуса Кубо (Реал Сосьедад)

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Джеймс Мэддисон Педру Гонсалвеш Виктор Цыганков Такефуса Кубо Набиль Фекир Браис Мендес Тоттенхэм травма голеностопа травма Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Give me Sport
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