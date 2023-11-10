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Англия
10 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:10
416
2

Тоттенхэм надолго лишился основного хавбека Мэддисона

Игрок в строй вернется не скоро

10 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:10
416
2
Тоттенхэм надолго лишился основного хавбека Мэддисона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон угодил в лазарет. Как оказалась, у игрока серьезная травма, поэтому в этом году хавбек уже не сыграет.

Наставник «шпор» Эндж Постекоглу заявил, что травма у Мэддисона «гораздо серьезнее, чем мы думали». Так что Джеймс выбыл как минимум до 2024 года.

Как известно, Мэддисон получил травму голеностопа в матче 11‑го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:4).

Ранее сообщалось, что хавбек из-за травмы был выведен из состава сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации Евро-2024 против сборных Мальты и Северной Македонии.

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травма Джеймс Мэддисон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Gargantua
это тяжелая потеря
он их реально тащит сейчас
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+2
pol-55
Непруха Тотему,такий початок і урвався.
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0
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