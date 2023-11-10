Тоттенхэм надолго лишился основного хавбека Мэддисона
Игрок в строй вернется не скоро
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон угодил в лазарет. Как оказалась, у игрока серьезная травма, поэтому в этом году хавбек уже не сыграет.
Наставник «шпор» Эндж Постекоглу заявил, что травма у Мэддисона «гораздо серьезнее, чем мы думали». Так что Джеймс выбыл как минимум до 2024 года.
Как известно, Мэддисон получил травму голеностопа в матче 11‑го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:4).
Ранее сообщалось, что хавбек из-за травмы был выведен из состава сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации Евро-2024 против сборных Мальты и Северной Македонии.
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