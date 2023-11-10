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Англия
10 ноября 2023, 13:33 |
116
0

Сборная Англии лишилась хавбека перед матчами отбора Евро-2024

У Джеймса Мэддисона травма голеностопа

10 ноября 2023, 13:33 |
116
0
Сборная Англии лишилась хавбека перед матчами отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон из-за травмы голеностопа был выведен из состава сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации Евро-2024 против сборных Мальты и Северной Македонии.

Ни «Тоттенхэм», ни сам Мэддисон не комментировали степень серьезности травмы. Ожидается, что в ближайшее время главный тренер лондонского клуба Ангелос Постекоглу сообщит новости о состоянии полузащитника. Проходить восстановление Джеймс Мэддисон будет под руководством клубных врачей.

Отметим, что в составе «Тоттенхэма» травмированы также Мики Ван де Вен и Ришарлисон, а Кристиан Ромеро и Дестини Удодже отбывают дисквалификации.

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Джеймс Мэддисон сборная Англии по футболу травма Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Евро-2024
Источник The Telegraph
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