Сборная Англии лишилась хавбека перед матчами отбора Евро-2024

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон из-за травмы голеностопа был выведен из состава сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации Евро-2024 против сборных Мальты и Северной Македонии.

Ни «Тоттенхэм», ни сам Мэддисон не комментировали степень серьезности травмы. Ожидается, что в ближайшее время главный тренер лондонского клуба Ангелос Постекоглу сообщит новости о состоянии полузащитника. Проходить восстановление Джеймс Мэддисон будет под руководством клубных врачей.

Отметим, что в составе «Тоттенхэма» травмированы также Мики Ван де Вен и Ришарлисон, а Кристиан Ромеро и Дестини Удодже отбывают дисквалификации.