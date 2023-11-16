Товарищеские матчи
Другие новости16 ноября 2023, 04:01 |
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Бельгия – Сербия – 1:0. Как забил Карраско на 2-й минуте. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 ноября 2023, 04:01 |
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15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 2-й минуте забил Янник Карраско.
Товарищеский матч. 15 ноября
Бельгия – Сербия – 1:0
Гол: Карраско, 2
Видео голов и обзор матча:
События матча
2’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).
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