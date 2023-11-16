15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 2-й минуте забил Янник Карраско.

Товарищеский матч. 15 ноября

Бельгия – Сербия – 1:0

Гол: Карраско, 2

Видео голов и обзор матча: