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Бельгия
15.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
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16 ноября 2023, 04:01 |
43
0

Бельгия – Сербия – 1:0. Как забил Карраско на 2-й минуте. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 ноября 2023, 04:01 |
43
0
Бельгия – Сербия – 1:0. Как забил Карраско на 2-й минуте. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 2-й минуте забил Янник Карраско.

Товарищеский матч. 15 ноября

Бельгия – Сербия – 1:0

Гол: Карраско, 2

Видео голов и обзор матча:

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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