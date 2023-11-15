Чемпионат Европы15 ноября 2023, 16:17 |
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Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 ноября в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча
15 ноября 2023, 16:17 |
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15 ноября в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в бельгийском городе Леувен.
Сборные готовятся к решающим поединкам квалификации Евро-2024.
Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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