15 ноября в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии.

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Команды встречаются в бельгийском городе Леувен.

Сборные готовятся к решающим поединкам квалификации Евро-2024.

Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция