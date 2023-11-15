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Товарищеские матчи
Бельгия
15.11.2023 21:45 - : -
Сербия
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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 16:17 |
87
0

Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 ноября в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча

15 ноября 2023, 16:17 |
87
0
Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в бельгийском городе Леувен.

Сборные готовятся к решающим поединкам квалификации Евро-2024.

Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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