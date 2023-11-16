Бельгия скромно разобралась с Сербией
Команды провели товарищеский поединок
15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей автором единственного гола стал Янник Карраско, который отличился на 2-й минуте.
Любопытно, что футболисты сборной Бельгии нанесли в матче 9 ударов по воротам соперников и сразу 7 ударов оказались прицельными. Сербы ответили 11 попытками добиться успеха, но мяч ни разу не пришелся в створ ворот бельгийцев.
Товарищеский матч
Бельгия – Сербия – 1:0
Гол: Карраско, 2.
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