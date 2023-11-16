Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия скромно разобралась с Сербией
Товарищеские матчи
Бельгия
15.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
16 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 01:24
165
0

Бельгия скромно разобралась с Сербией

Команды провели товарищеский поединок

16 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 01:24
165
0
Бельгия скромно разобралась с Сербией
twitter.com/BelRedDevils

15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей автором единственного гола стал Янник Карраско, который отличился на 2-й минуте.

Любопытно, что футболисты сборной Бельгии нанесли в матче 9 ударов по воротам соперников и сразу 7 ударов оказались прицельными. Сербы ответили 11 попытками добиться успеха, но мяч ни разу не пришелся в створ ворот бельгийцев.

Товарищеский матч

Бельгия – Сербия – 1:0

Гол: Карраско, 2.

По теме:
Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бельгия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
товарищеские матчи Янник Феррейра Карраско сборная Бельгии по футболу сборная Сербии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Футбол | 15 ноября 2023, 09:51 7
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски

Гарри все делает для команды, а Роберт делал для себя

Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Футбол | 15 ноября 2023, 20:00 28
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?

УЕФА внедряет новшества: что изменится в Лиге чемпионов?

МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут
Футбол | 15.11.2023, 16:45
МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут
МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 15.11.2023, 17:48
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»
Футбол | 15.11.2023, 23:08
Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
15.11.2023, 08:42 6
Футбол
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
14.11.2023, 20:12
Футбол
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
15.11.2023, 13:08 67
Война
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 13
Футбол
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
15.11.2023, 20:25 76
Футбол
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
14.11.2023, 20:30 7
Бокс
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
14.11.2023, 14:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем