15 ноября в Левене состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Бельгии и Сербии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей автором единственного гола стал Янник Карраско, который отличился на 2-й минуте.

Любопытно, что футболисты сборной Бельгии нанесли в матче 9 ударов по воротам соперников и сразу 7 ударов оказались прицельными. Сербы ответили 11 попытками добиться успеха, но мяч ни разу не пришелся в створ ворот бельгийцев.

Товарищеский матч

Бельгия – Сербия – 1:0

Гол: Карраско, 2.