Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»

55-летний экс-игрок и бывший тренер «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о нынешней ситуации в Украине, которая вынуждена отражать оккупационное вторжение армии рф, и рассказал о своем отношении к бывшим наставникам киевской команды – Юрии Семине и Валерии Газзаеве.

– Изменения в обществе после полномасштабного вторжения? Трудно сказать, пожалуй, кое-что изменилось в лучшую сторону. В частности, стало больше уважения друг к другу. Людей объединила общая идея и они консолидированно помогают ВСУ. Беда сплотила общество. Именно на этих людях должен строиться фундамент новой Украины. Конечно, есть и негодяи, которые наживаются на войне и придумывают разные коррупционные схемы. Они спекулируют фактами и банально совершают преступления.

– Вы работали с россиянами Юрием Семиным и Валерием Газзаевым. Также знакомы с другими российскими игроками и тренерами. Звонили ли они вам, чтобы узнать как вы, или выразить свои соболезнования?

– Нет, они ни разу не звонили по телефону. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти люди меня разочаровали, – заявил Лужный.

Ранее Олег Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».