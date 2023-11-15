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Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 23:08 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:09
1632
2

Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»

Бывший тренер «Динамо» – про экс-наставника киевской команды

15 ноября 2023, 23:08 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:09
1632
2
Олег ЛУЖНЫЙ: «Семину руки бы не подал»
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

55-летний экс-игрок и бывший тренер «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о нынешней ситуации в Украине, которая вынуждена отражать оккупационное вторжение армии рф, и рассказал о своем отношении к бывшим наставникам киевской команды – Юрии Семине и Валерии Газзаеве.

– Изменения в обществе после полномасштабного вторжения? Трудно сказать, пожалуй, кое-что изменилось в лучшую сторону. В частности, стало больше уважения друг к другу. Людей объединила общая идея и они консолидированно помогают ВСУ. Беда сплотила общество. Именно на этих людях должен строиться фундамент новой Украины. Конечно, есть и негодяи, которые наживаются на войне и придумывают разные коррупционные схемы. Они спекулируют фактами и банально совершают преступления.

– Вы работали с россиянами Юрием Семиным и Валерием Газзаевым. Также знакомы с другими российскими игроками и тренерами. Звонили ли они вам, чтобы узнать как вы, или выразить свои соболезнования?
– Нет, они ни разу не звонили по телефону. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти люди меня разочаровали, – заявил Лужный.

Ранее Олег Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

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Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
Олег Лужный Юрий Семин Динамо Киев
Источник Sportarena
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Комментарии 2
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Alex T
Газаев вообще жополиз редкий власти, слушать невозможно было и до вторжения
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+4
Микола Захарченко
Якщо людина підтримує пуйла то йому не , що руку не подати потрібно , а послати за рузьким кораблем .
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+2
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