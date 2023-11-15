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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Не знаю, что представляет собой Шовковский как тренер»
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 18:39 |
1955
1

Олег ЛУЖНЫЙ: «Не знаю, что представляет собой Шовковский как тренер»

Легенда «Динамо» – о новом тренере команды

15 ноября 2023, 18:39 |
1955
1
Олег ЛУЖНЫЙ: «Не знаю, что представляет собой Шовковский как тренер»
ФК Динамо. Олег Лужный

Легендарный экс-капитан «Динамо» Киев Олег Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера команды:

«Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить. Все будет видно по результатам, продемонстрированным «Динамо». Я желаю ему только успеха и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу «Динамо» и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.

И вообще надеюсь, что и «Динамо», и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, на мой взгляд, УПЛ была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе».

Ранее Лужный рассказал о поддержке со стороны экс-партнеров по «Арсеналу».

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Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
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Олег Лужный Динамо Киев Александр Шовковский
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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turist86
Треба бути реалістами - відродити чемпіонат рівня 2008-2012 років зараз неможливо. Війна, відсутність інвестицій і сильних легіонерів, втеча олігархів, порожні стадіони, виїзд тисяч юних футболістів за кордон.
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