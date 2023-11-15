Олег ЛУЖНЫЙ: «Не знаю, что представляет собой Шовковский как тренер»

Легендарный экс-капитан «Динамо» Киев Олег Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера команды:

«Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить. Все будет видно по результатам, продемонстрированным «Динамо». Я желаю ему только успеха и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу «Динамо» и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.

И вообще надеюсь, что и «Динамо», и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, на мой взгляд, УПЛ была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе».

Ранее Лужный рассказал о поддержке со стороны экс-партнеров по «Арсеналу».