Олег ЛУЖНЫЙ: «Анри и многие другие звонили после начала войны»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный подтвердил, что его бывшие партнера по команде, Патрик Виейра и Тони Адамс, звонили ему после начала полномасштабной войны с россией:

«Да, и эти ребята звонили, и Анри, и многие другие. Это было очень неожиданно, но я поблагодарил их за поддержку. Не думал, что они следят за событиями в Украине и, в частности, за мной. Они спрашивали, какая у нас ситуация, чем они могут помочь.

Особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения они регулярно выходили на связь. Приятно, что есть возможность поддерживать это общение и известные в мире люди готовы нам помогать и полностью на нашей стороне».