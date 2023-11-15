Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Анри и многие другие звонили после начала войны»
Англия
15 ноября 2023, 17:41 |
381
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Анри и многие другие звонили после начала войны»

Легендарный защитник – о своих экс-партнерах по «Арсеналу»

15 ноября 2023, 17:41 |
381
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Анри и многие другие звонили после начала войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри и Патрик Виейра

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный подтвердил, что его бывшие партнера по команде, Патрик Виейра и Тони Адамс, звонили ему после начала полномасштабной войны с россией:

«Да, и эти ребята звонили, и Анри, и многие другие. Это было очень неожиданно, но я поблагодарил их за поддержку. Не думал, что они следят за событиями в Украине и, в частности, за мной. Они спрашивали, какая у нас ситуация, чем они могут помочь.

Особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения они регулярно выходили на связь. Приятно, что есть возможность поддерживать это общение и известные в мире люди готовы нам помогать и полностью на нашей стороне».

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Олег Лужный российско-украинская война Арсенал Лондон Тьерри Анри Тони Адамс Патрик Виейра
Источник Sportarena
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