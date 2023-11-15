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15 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 15 ноября 2023, 20:40
1883
0

Вратарь Хайдука стал капитаном сборной Украины

У Давида Фесюка новый статус

15 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 15 ноября 2023, 20:40
1883
0
Вратарь Хайдука стал капитаном сборной Украины
УАФ. Давид Фесюк

Голкипер Давид Фесюк стал капитаном сборной Украины 2005 года рождения.

Именно голкипер «Хайдука» вывел «желто-синих» с капитанской повязкой на первый матч квалификации на Евро-2024 U-19 против Мальты.

Украинцы переиграли соперника 3:1. 18 ноября подопечные Олега Кузнецова проведут второй матч отбора против Косово.

Первый капитаном сборной Украины 2005 года рождения был полузащитник «Шахтера» Евгений Янович. Но сейчас его не вызвали в сборную, потому что он потерял место в основе «горняков». Вице-капитаном команды был Назар Балаба. Защитник «Динамо» пропустит квалификацию из-за травмы. Поэтому капитанская повязка перешла к Фесюку.

Давид выступает за сборную Украины 2005 года с первых официальных матчей осенью 2021 года. Он смог выиграть конкуренцию за место в основе у голкипера «Шахтера» Владислава Кравца. Также Фесюк вызывался в сборную Украины 2004 года.

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Давид Фесюк сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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