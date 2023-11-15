Партнер Трубина по Бенфике заинтересовал скаутов Манчестер Юнайтед

Скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали в Лиссабоне на матче чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (победа «Орлов 2:1) в минувшее воскресенье, 12 ноября. По информации инсайдера Фабрицио Романо, они наблюдали за игрой 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к игроку предметный, однако в клубе грядут серьезные кадровые перестановки в руководстве, поэтому пока что никаких конкретных действий клуб предпринимать не будет.

В нынешнем сезоне на счету Невеша 1 гол и 1 ассист в 18 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.