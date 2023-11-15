Англия15 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:48
257
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ОФИЦИАЛЬНО. Исполнительный директор Манчестер Юнайтед покинул клуб
Ричард Арнольд проработал в клубе 16 лет
15 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:48
257
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что исполнительный директор клуба Ричард Арнольд покинул клуб. Он проработал в «Манчестер Юнайтед» 16 лет.
Ожидается, что это будет лишь первым шагом в череде масштабных кадровых перестановок в высшем руководстве «Манчестер Юнайтед».
Это связано с тем, что в ближайшее время часть акций клуба выкупит британский миллиардер, владелец корпорации «Ineos» Джим Рэтклифф. Он планирует существенную перестановку в клубном менеджменте.
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