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Англия
15 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:48
257
0

ОФИЦИАЛЬНО. Исполнительный директор Манчестер Юнайтед покинул клуб

Ричард Арнольд проработал в клубе 16 лет

15 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:48
257
0
ОФИЦИАЛЬНО. Исполнительный директор Манчестер Юнайтед покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Арнольд

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что исполнительный директор клуба Ричард Арнольд покинул клуб. Он проработал в «Манчестер Юнайтед» 16 лет.

Ожидается, что это будет лишь первым шагом в череде масштабных кадровых перестановок в высшем руководстве «Манчестер Юнайтед».

Это связано с тем, что в ближайшее время часть акций клуба выкупит британский миллиардер, владелец корпорации «Ineos» Джим Рэтклифф. Он планирует существенную перестановку в клубном менеджменте.

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Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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