ОФИЦИАЛЬНО. Исполнительный директор Манчестер Юнайтед покинул клуб

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что исполнительный директор клуба Ричард Арнольд покинул клуб. Он проработал в «Манчестер Юнайтед» 16 лет.

Ожидается, что это будет лишь первым шагом в череде масштабных кадровых перестановок в высшем руководстве «Манчестер Юнайтед».

Это связано с тем, что в ближайшее время часть акций клуба выкупит британский миллиардер, владелец корпорации «Ineos» Джим Рэтклифф. Он планирует существенную перестановку в клубном менеджменте.