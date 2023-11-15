МЕЛЬГОСА: «Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал предстоящие поединки квалификации Евро-2025 против команд Люксембурга и Азербайджана.

В одном из комментариев Мельгоса рассказал про своего 19-летнего подопечного Егора Ярмолюка, который выступает за английский «Брентфорд». В сезоне 2023/24 Егор дебютировал в АПЛ.

«Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это потому, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.

Но выступление за сборную – это тоже возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии оказал серьезное влияние, пожалуй, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана – все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей [Ребров], другие тренеры. Это хороший шанс для игроков», – сказал Мельгоса.

К слову, Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров 12-го тура Английской Премьер-лиги.