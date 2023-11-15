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Чемпионат Украины
Звягель
15.11.2023 12:00 – FT 1 : 0
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:04
105
0

Звягель – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 ноября видеотрансляцию поединка 13-го тура Второй лиги

15 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:04
105
0
Звягель – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября проходит перенесенный поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча. Из-за воздушной тревоги игра по времени задержалась.

Вторая лига. 13-й тур, 15 ноября

  • 12:00. Звягель – Рух-2

Звягель – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Звягель).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Звягель Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
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