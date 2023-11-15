15.11.2023 12:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига15 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:04
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Звягель – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 ноября видеотрансляцию поединка 13-го тура Второй лиги
15 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:04
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15 ноября проходит перенесенный поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча. Из-за воздушной тревоги игра по времени задержалась.
Вторая лига. 13-й тур, 15 ноября
- 12:00. Звягель – Рух-2
Звягель – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Звягель).
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