Звягель выиграл 4-часовой перенесенный матч и стал лидером Второй лиги
Из-за воздушной тревоги игра против Руха-2 прерывалась
15 ноября прошел перенесенный поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Из-за воздушной тревоги игра прерывалась и длилась более 4 часов.
В непростом матче против «Руха-2», доигрывая в меньшинстве, «Звягель» добился минимального успеха благодаря голу-красавцу Максима Андрущенко (1:0)
Этот результат вывел подопечных Сергея Шищенко на первое место турнирной таблицы во Второй лиге чемпионата Украины.
Последний матч года Звягель проведет против киевского Локомотива.
Вторая лига. 13-й тур, 15 ноября
Звягель – Рух-2 – 1:0
Гол: Максим Андрущенко, 38
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