Звягель выиграл 4-часовой перенесенный матч и стал лидером Второй лиги

15 ноября прошел перенесенный поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Из-за воздушной тревоги игра прерывалась и длилась более 4 часов.

В непростом матче против «Руха-2», доигрывая в меньшинстве, «Звягель» добился минимального успеха благодаря голу-красавцу Максима Андрущенко (1:0)

Этот результат вывел подопечных Сергея Шищенко на первое место турнирной таблицы во Второй лиге чемпионата Украины.

Последний матч года Звягель проведет против киевского Локомотива.

Вторая лига. 13-й тур, 15 ноября

Звягель – Рух-2 – 1:0

Гол: Максим Андрущенко, 38

Турнирная таблица

Видеозапись матча