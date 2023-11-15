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Чемпионат Украины
Звягель
15.11.2023 12:00 – FT 1 : 0
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
15 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:44
221
0

Звягель выиграл 4-часовой перенесенный матч и стал лидером Второй лиги

Из-за воздушной тревоги игра против Руха-2 прерывалась

15 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:44
221
0
Звягель выиграл 4-часовой перенесенный матч и стал лидером Второй лиги
ФК Звягель

15 ноября прошел перенесенный поединок 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Из-за воздушной тревоги игра прерывалась и длилась более 4 часов.

В непростом матче против «Руха-2», доигрывая в меньшинстве, «Звягель» добился минимального успеха благодаря голу-красавцу Максима Андрущенко (1:0)

Этот результат вывел подопечных Сергея Шищенко на первое место турнирной таблицы во Второй лиге чемпионата Украины.

Последний матч года Звягель проведет против киевского Локомотива.

Вторая лига. 13-й тур, 15 ноября

Звягель – Рух-2 – 1:0

Гол: Максим Андрущенко, 38

Турнирная таблица

Видеозапись матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Звягель).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Звягель Рух-2 Львов воздушная тревога Сергей Шищенко
Источник Sport.ua
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